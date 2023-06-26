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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": ضخ 292 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى

لحوم
لحوم

أعلن المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين، ارتفاع معدلات ضخ اللحوم بمنافذ الشركة في القاهرة والجيزة إلى 292 ذبيحة يوميًا بسعر 195 جنيهًا للكيلو، وذلك بعد وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية التي تعاقدت عليها الوزارة مؤخرًا.

وأوضح أنه يتم ضخ نحو 250  ذبيحة من اللحوم الضأن المبردة بسعر 250 جنيهًا للكيلو،  بالإضافة إلى 150 رأس خراف حية  بسعر 170 جنيهًا لكيلو القائم، و 10 أطنان برازيلي مجمد بسعر 170 جنيهًا للكيلون وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

ودعا "رشدي" المواطنين بضرورة التوجه إلى فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 310 فروع  للحصول على احتياجاتهم في ظل توفر جميع أنواع اللحوم سواء البلدي أو السوداني، بالإضافة إلى الخراف المبردة والتي يتم ذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، بخلاف اللحوم البرازيلية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في الاختبار الصعب وهو توفير الاحتياجات  من اللحوم في زمن قياسي، من خلال التعاقدات التي أبرمتها مؤخرًا والتنوع في مناشيء الاستيراد، مؤكدًا أن توجهيات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين ساهمت في تأمين كميات كبيرة من كافة السلع الأساسية وليست اللحوم فقط.

وأكد "رشدي"، أن الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية ساهمت أيضًا في ضبط عمليات التوزيع والتي تضمنت وضع جداول زمنية لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاقدات يساهم  في تعزيز  المخزون الاستراتيجي.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل إلي أنه يجرى حاليًا مضاعفة الكميات بصورة مستمرة، مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلى الموانئ ثم المحاجر، ومنها إلى المنافذ.

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