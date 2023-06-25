السفير جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية استعادت مكانتها في عهد الرئيس السيسي

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وزراء الهند في قصر الاتحادية.

وقال الدبلوماسي السابق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إن مصر والهند كان يكافحان معاً في مواجهة الاستعمار البريطاني في عهد سعد باشا زغلول، موضحاً أن هناك صداقة واضحة وعزيزة بين مصر والهند.

وأضاف أن هناك سلسلة طويلة من العلاقات الممتدة بين الدولتين، مشيراً إلى أن الهند حققت قفزات كبيرة في تطوير صناعتها وخاصة التكنولوجية.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والهند مزدهرة منذ سنوات طويلة، موضحاً أن الهند دولة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن مصر استعادت دبلوماسيتها الرئاسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر.