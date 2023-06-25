في ذكرى 30 يونيو.. ذاكرة إلكترونية لتحديد احتياجات مشروع الـ «1.5 مليون فدان»

خصص برنامج "اليحاة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إحدى فقراته لرصد نتائج مشروع المليون فدان من داخل أحد المزارع التابعة للمشروع ءفي المنيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن مشروع الـ"1.5 مليون فدان": لدينا قاعدة بيانات منضبطة وصلتنا لذاكرة إلكترونية نقدر نحدد بيها احتياجتنا".

وأضاف أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى الريف المصرى الجديد مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كل حقوقهم القانونية.