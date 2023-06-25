مستفيد من مشروع الـ"1.5 مليون فدان": استلمناها صحراء جرداء

خصص برنامج "اليحاة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، فقرة من داخل أحد مزارع مشروع المليون فدان بالمنيا، بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال المهندس عبد المنعم مصطفى، مدير أحد المزارع بمشروع الـ1.5 مليون فدان بغرب المنيا، إن الأراضي تم استلامها من الدولة في عام 2019.

وأضاف أن الأراضي كانت صحراء جرداء حيث تم زراعتها في عام 2020، وأن مساحة المزرعة التي يعمل بها 3500 فدان، وأنه تم زراعة 12 ألف شجرة نخيل في الجزء الخاصة بمشروعه وأن متوسط انتاج النخلة من 70 الى 80 كيلو بلح.