ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستفيد من مشروع الـ"1.5 مليون فدان": استلمناها صحراء جرداء

1.5 مليون فدان
1.5 مليون فدان

خصص برنامج "اليحاة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، فقرة من داخل أحد مزارع مشروع المليون فدان بالمنيا، بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال المهندس عبد المنعم مصطفى، مدير أحد المزارع بمشروع الـ1.5 مليون فدان بغرب المنيا، إن الأراضي تم استلامها من الدولة في عام 2019.

وأضاف أن الأراضي كانت صحراء جرداء حيث تم زراعتها في عام 2020، وأن مساحة المزرعة التي يعمل بها 3500 فدان، وأنه تم زراعة 12 ألف شجرة نخيل في الجزء الخاصة بمشروعه وأن متوسط انتاج النخلة من 70 الى 80 كيلو بلح.

مواد متعلقة

محمد حجازى: الهند تُدرك أهمية مصر كقوة اقتصادية وإقليمية

خبير: معدلات النمو الاقتصادى تضاعفت لـ4 مرات منذ 30 يونيو

صداقة امتدت لـ7 عقود.. خبير سياسى يبرز دلالات زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر

دبلوماسى سابق: العلاقات بين مصر والهند تاريخية وراسخة منذ 75 عامًا

السفير محمد حجازى: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

مع إطلاق "100 يوم صحة".. عبدالغفار: "سنكون قريبين من كل مواطن"

بث مباشر.. مدبولى يطلق حملة "100 يوم صحة" تحت رعاية الرئيس السيسى

متحدث الحكومة: نوفر 20 ألف مقبرة بديلة للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

متأهلاً إلى ثمن النهائي.. الأهلي يفلت من مفاجآت الكأس بفوز صعب على منتخب السويس

يشارك فيه 50 دولة.. أبرز 9 معلومات عن منتدى مصر للتعدين

بعد تصريحات أمير كرارة.. الباز: "بيتعاملوا مع الفن كوظيفة"

منظم رحلة جوارديولا فى مصر: سأل عن الأهلى

قرار بوقف فيلم "سنة أولى خطف".. والمهن التمثيلية: "خالف اللوائح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى