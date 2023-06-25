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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخر تطورات الأوضاع بعد تمرد قوات فاجنر على بوتين

قوات فاجنر
قوات فاجنر

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع بعد تمرد قوات فاجنر شبه العسكرية على بوتين والجيش الروسي.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن القوات قررت العودة إلى أدراجها حقنًا للدماء بعد تدخل ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، لإنهاء حالة التمرد.

وأشار التقرير إلى أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين وافق على اقتراح لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي فاجنر والاستقرار في بيلاروسيا مع اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات عقب انطلاق فاجنر صوب موسكو بعد الاستيلاء على مدينة روستوف.

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