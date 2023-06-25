آخر تطورات الأوضاع بعد تمرد قوات فاجنر على بوتين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع بعد تمرد قوات فاجنر شبه العسكرية على بوتين والجيش الروسي.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن القوات قررت العودة إلى أدراجها حقنًا للدماء بعد تدخل ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، لإنهاء حالة التمرد.

وأشار التقرير إلى أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين وافق على اقتراح لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي فاجنر والاستقرار في بيلاروسيا مع اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات عقب انطلاق فاجنر صوب موسكو بعد الاستيلاء على مدينة روستوف.