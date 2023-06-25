أحمد عبدالرازق أبوالعلا يكتب: ساعات ما قبل الرحيل.. العمل بجدية مُستكملًا مشروعه التنويرى

فى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، ١٨ يونيو، هاتفنى الكاتب الكبير أبوالعلا السلامونى، طالبًا منى مقابلته ظهرًا فى المركز القومى للمسرح- لأنه سيحضر اجتماعًا دُعى إليه باعتباره عضوًا فى مجلس إدارته، ووافقه على ذلك رئيس المركز الفنان إيهاب فهمى- ليعطينى كتابه الأخير «بيان للمسرح الشعبى» الذى وضع فيه دراسة لى عن نفس الموضوع، فأخبرته أننى سأذهب إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون لمقابلة الأصدقاء هناك، وسأنتظره حتى ينتهى من اجتماعه، وبعدها أقابله أمام المبنى.

وفى الصباح اتصل بى ليؤكد الموعد- لعلمه بأننى سأذهب خصيصًا لمقابلته- طالبًا منى تجهيز عدد من نسخ كتابى عنه «مشروع أبوالعلا السلامونى: التنوير مسرحيًا» لاحتياجه لها، وأثناء وجودى منتظرًا انتهاء الاجتماع، الذى بدأ فى الواحدة والنصف ظهرًا، اتصل بى الصديق الفنان د. أشرف زكى الساعة الثانية، ليخبرنى بنبأ الرحيل، لأساعدهم فى إبلاغ أسرته بذلك، فذهبت إلى المركز مسرعًا، وفى أقل من خمس دقائق كنت هناك، لأرى عربة الإسعاف أمام المدخل، والوجوم والحزن يخيمان على الوجوه، وبعدها جاء ابنه د. طارق السلامونى، فحملنا جثمان الراحل وذهبنا به إلى بيته، وأتممنا إجراءات الدفن، وودعناه ليلًا إلى مثواه الأخير.

وما أود أن أذكره هنا أن الحوار الليلى الذى دار بينى وبينه، واستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، كان يتحدث فيه بحماس شديد فى أشياء كثيرة، أولها مشكلة «مجلة المسرح»، مؤكدًا ضرورة أن تصدر وبانتظام ورقيًا، قائلًا بالحرف الواحد: «إن إغلاقها كارثة ثقافية، ووصمة عار تلحق بالثقافة المصرية، وأنه يربأ بأن هذا الأمر تقبله أو ترضى عنه وزارة الثقافة المحترمة تحت قيادة الفنانة الكبيرة د. نيفين التى نقدرها حق قدرها»، وحدثنى عن ورقته التى سيقدمها فى الاجتماع بخصوص المجلة، ثم تحدث معى عن دراسته التى انتهى منها، وكان من المقرر أن يشارك بها فى المحور الفكرى للمهرجان القومى للمسرح المصرى المزمع عقده، وهو أحد أعضاء اللجنة الفكرية به.

وهذه الدراسة كتبها تحت عنوان: «ميتافيزيقا التمثيل فى تراثنا الثقافى»، وفيها تحدث عن المفارقات التى حدثت فى تراثنا الثقافى على مدى التاريخ، فيما يخص معضلة فن المسرح بوجه عام وفن التمثيل والممثل على وجه الخصوص، ففى الوقت الذى استطاعت فيه الثقافة العربية أن تستوعب ثقافة الحضارات المتاخمة، عجزت عن فهم واستيعاب فن المسرح وظاهرة التمثيل، وأداء الممثل، والمحاكاة، وعلى الرغم من أن تراث الفكر والفلسفة والعلوم الإغريقية كانت مفهومة تمامًا لدى العلماء والفلاسفة العرب، إلا أنهم جميعًا لم يفهموا أحدها، وهو كتاب «فن الشعر»، وناقشته فى الدراسة بعد أن قرأتها قبل ذلك بيومين، وقلت له إنها تتضمن الأفكار الرئيسية التى أشار إليها، واعتمد عليها فى بياناته الستة التى نشرها فى كتابه الأخير «بيان للمسرح الشعبى» نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبى، وحقيقة الأمر أننى كنت أتابعه أولًا بأول حين كتب تلك البيانات، وأذكر أننى ذكرت له وقتها أن محاولته النظرية تلك تشبه بالنسبة لى ما فعله «بريخت» حين كتب بيانه الشهير «الأورجانون القصير فى المسرح الملحمى»، الذى يعد مدخلًا لأى باحث يريد أن يعرف ما هى منطلقات «بريخت» الفكرية حين كتب مسرحه، وهنا فعل «السلامونى» نفس الشىء، مع فارق أنه اهتم بالقالب الشعبى وآليات تطويره، ليكون لدينا مسرح له هوية خاصة، ووضع- بالفعل- الأسس النظرية التى يمكن بها تحقيق ذلك، ولقد حققه تطبيقيًا فى عدد كبير من نصوصه، أذكر منها «أبوزيد فى بلدنا والحريق وتغريبة مصرية ومولد يا بلد والمليم بأربعة وحكاية ليلة حرب وأبونضارة ومآذن المحروسة ورواية النديم عن هوجة الزعيم وملاعيب عنتر»، وآخر نص كتبه تحت هذا الإطار هو «ابن دانيال والأمير وصال».

وأذكر أيضًا أنه خلال الشهور القليلة الماضية كان قد انتهى من كتابة ثلاثية مسرحية مُهمة جدًا فى إطار ما يسمى بمسرح السيرة، عالج فيها فكر التنوير، متناولًا بعض الرموز، مثل منيرة المهدية فى مسرحيته «زمن السلطنة»، تلك التى أعلنت بشجاعة تأييد أتاتورك بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وذهبت بنفسها إلى إسطنبول لتهنئته، وصدرت فى طبعة محدودة عن المركز القومى للمسرح، ومسرحية «ابن رشد فى متاهة المسرح»، وهى مسرحية شبه تسجيلية فى أربع محاكاة، كما كتب على غلافها، وما زالت مخطوطة، ثم المسرحية الثالثة عن رفاعة الطهطاوى ولم ينته منها بعد، لكنه كتب جزءًا كبيرًا منها.

هكذا كان أبوالعلا السلامونى يعمل بجدية حتى آخر لحظة فى حياته، مُستكملًا مشروعه التنويرى الحقيقى، الذى قدم فيه عددًا كبيرًا من النصوص، لم يعرض معظمها على خشبة المسرح بعد، وأتمنى أن نهتم جميعًا بها، ونسعى لعرضها، لأن الكاتب الحقيقى لا يموت.