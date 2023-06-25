غدًا.. بدء مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان فى واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان توجه إلى الولايات المتحدة، للتفاوض مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف ضمن جولة مفاوضات تبدأ غدا الإثنين.

وقالت الخارجية الأرمنية، في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان غادر في زيارة عمل إلى واشنطن، حيث ستبدأ في 26 يونيو الجولة المقبلة من المناقشات حول اتفاق تسوية العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات بشأن التسوية السلمية لنزاع في إقليم قرة باغ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة تشاركية تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وشهدت ناغورني كاراباخ تدهورا في الأوضاع منذ سبتمبر 2022، حيث احتدم القتال في المنطقة المتنازع عليها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم سكان مدنيون.

وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصمد، وبدأت أطراف النزاع في تبادل الاتهامات بانتهاكها.

ماكرون في مولدافيا للمشاركة في مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان

وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني اللذين يجريان مفاوضات مكثفة لإنهاء النزاع بين البلدين، التقيا في مولدافيا برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وتتواجه يريفان وباكو منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمنية.

والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في أكتوبر في براغ. ولم يشارك المستشار الألماني في اجتماع براغ لكنه سيحضر اللقاء في كيشيناو، الذي يعقد على هامش القمة الثانية للمجموعة نفسها.

وكانت العلاقات بين الرئيسين الأذربيجاني والفرنسي شهدت توترا كبيرا في نهاية 2022 بعدما اتهم ماكرون روسيا بـ"لعب لعبة" باكو "بتواطؤ تركي"، ضد أرمينيا.

وتكثفت المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان ويبدو أنها أحرزت تقدمًا في الأسابيع الأخيرة بدفع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.