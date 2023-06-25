تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة النيجر في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، التشكيل الرسمي الذي سيواجه النيجر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 المقامة في المغرب، والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من النيجر ومالي والجابون.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة، لتسيهل مهمة تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبي كلاً من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد عاطف قُطة - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - محمود صابر