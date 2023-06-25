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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

أم تقدم الشيشة لابنتها
أم تقدم الشيشة لابنتها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023 في مصر، وتظهر الصورة سيدة تقدم "الشيشة" لابنتها.
إلا أنّ الادعاء غير صحيح. حيث تتبع موقع "الدستور" الصورة، وتبين أنها قديمة وهي من امتحانات بمنطقة عرمون في لبنان، ونشرت من قبل في يونيو 2019.

وحظيت الصورة بمئات التفاعلات، وجرى تداولها بشكل واسع على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، و"فيس بوك".

وتحت شعار "ديون لا يمكن سدادها"، و"إنها الأم يا سادة"، تضمّنت المنشورات تعليقات ساخرة مختلفة، مع توضيح بأن الصورة لا يمكن أن تكون في مصر. 

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 الامتحان في مادتي الجغرافيا والكيمياء، الأحد.

وبدأت الامتحانات بنفس الوقت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بحسب جدول وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة.

ورصد "الدستور" تجمعات الأهالي أمام المدارس وآراء الطلاب في مدى صعوبة الامتحانات في عدد من المناطق.

أم تقدم الشيشة لابنتها الثانوية العامة 2023 الثانوية

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أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

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