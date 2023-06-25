100 يوم صحة.. أكبر حملة للكشف الطبى على المواطنين بالمجان

دشنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، مبادرة ١٠٠ يوم صحة، التى تستهدف الكشف الطبى على المواطنين بالمجان فى جميع المحافظات، حيث تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات الوزارة وضمان جودة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وتعتبر مبادرة ١٠٠ يوم صحة نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وتهدف المبادرة إلى ضمان تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسى اللجوء المقيمين على الأراضى المصرية.

ما المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»؟

- هى نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

ما الهدف من المبادرة؟

- تهدف مبادرة «١٠٠ يوم صحة» إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسى اللجوء المقيمين على الأراضى المصرية.

كيفية التسجيل للفحص بالمبادرة

- التوجه لأقرب وحدة صحية من الوحدات التى توفر خدمات المبادرات، ويمكنك معرفة أقرب وحدة من الخط الساخن ١٥٣٣٥.

ما أماكن تقديم الخدمة بالمبادرة؟

- يمكنك معرفة أقرب وحدة صحية تقدم خدمات المبادرة من خلال زيارة موقع «١٠٠ مليون صحة» أو الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥.

مواعيد العمل بالوحدات الصحية الخاصة بالفحص

- من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٩ مساءً.

ما المحافظات التى تقدم خدمات المبادرة؟

- المبادرة تعمل فى كل محافظات الجمهورية.

هل يتحمل المواطن أى تكاليف مقابل خدمات المبادرة؟

- الكشف والعلاج بالمبادرة مجانًا تمامًا فى جميع الخطوات.

هل يُشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية؟

لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية عند التسجيل بالمبادرة، ولكن فى حالة ما إذا احتاج المواطن لمزيد من الفحوصات فى مستشفيات الإحالة للحالات التى يتم تشخيصها يشترط أن تكون البطاقة سارية.

هل يتم تقديم خدمات المبادرة للأجانب واللاجئين؟

- الخدمات مقدمة للمصريين والأجانب على حد سواء.

ما الفئة المستهدفة لهذه المبادرة والخدمات المقدمة؟

- جميع الفئات العمرية طبقًا للفئات المستفيدة من كل مبادرة:

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى «فئات عالية الخطورة».

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

مبادرة رئيس الجمهورية لكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثى الولادة.

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سرطان الكبد «لفئة مرضى التليف الكبدى».

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة.

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى «للأطفال».

مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية «مرحلة أولى ٩ محافظات».

أبرز الخدمات

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل «السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة زيادة الوزن، والاعتلال الكلوى».

خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل «التوعية بالفحص الذاتى للثدى، فحص الثدى إكلينيكيًا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم».

خدمات مبادرات «العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج».

فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة

خطة عمل الوزارة

تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية «دعم صحة المرأة، فحص الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية»، والتوعية بكل خدمات المبادرات الرئاسية المقدمة من منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات بالتزامن مع خريطة عمل القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة خلال الـ١٠٠ يوم المقبلة.

التأكيد على التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات بجميع المنشآت، وكذلك الفرق المتنقلة، وتوافر جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة.

التنبيه على جميع العاملين بضرورة التأكد من صحة وسلامة البيانات المسجلة على النظم الإلكترونية التابعة لمبادرات الصحة العامة، وقيام المديرية «مديرية الصحة» باستخراج التصاريح الخاصة بالقوافل الطبية والعيادات المتنقلة، مع تفعيل القوافل وتكثيفها خلال فترة تنفيذ الحملة.

متابعة أعمال المسح الميدانى بالمرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، من خلال حصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى ٥ سنوات.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.