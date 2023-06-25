خبير: معدلات النمو الاقتصادى تضاعفت لـ4 مرات منذ 30 يونيو

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، عن أبرز إنجازات الدولة في ذكرى الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقال الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة المصرية نجحت مضاعفة معدلات نموها الاقتصادي إلى 4 مرات، رغم التحديات التي واجهها العالم بداية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتحديات التغيير المناخي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وخبراء الاقتصاد رأت أن ما فعلته مصر من إصلاحات هيكلية واقتصادية كان قويًا للغاية لحمايتها في ظل هذه الظروف.

وتابع: "مشروعات الدولة لإحلال وتطوير البنية التحنية لأكثر من 20 ألف كيلومتر، أثر إيجابيًا على مستوى المشروعات الخدمية أو الصناعية، ومضاعفة أرقام التصدير".