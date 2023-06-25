حسن مصطفى.. ناظر مدرسة المشاغبين

«يقوم ابنك أنت يضحك عليا أنا».. من الصعب أن تحفر جملة فى ذاكرة أجيال، يحتاج الأمر إلى صدق نادر، وهذا ما كان يتمتع به الفنان الراحل حسن مصطفى، الذى تحل غدا ٢٦ يونيو ذكرى ميلاده.

ولد الفنان حسن مصطفى عام ١٩٣٣، وقدّم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، وتميّز فى الكوميديا، وحجز لنفسه مكانًا فى قلوب كل محبى الفن المصرى، حتى بعدما رحل عن عالمنا فى مايو ٢٠١٥.

التحق الشاب حسن بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وفور تخرجه عمل فى مسرح التليفزيون، لتبدأ مسيرته مع المسرح الكوميدى، الذى جعل منه أحد أشهر نجوم المسرح على الإطلاق.

وبعدها انتقل إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين، وشارك فى مسرحيات كثيرة، أبرزها «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت» و«الكدابين قوى» و«أصل وخمسة» و«حواء الساعة ١٢» و«سيدتى الجميلة»، ليصنع تاريخًا سيتجاوز سنوات عمره.

عاش حسن مصطفى حياة اجتماعية هادئة، فتزوج من الفنانة ميمى جمال فى الستينيات، وأنجب فتاتين. لكن هذه الزيجة كانت الثانية، فقد كان متزوجًا فى المرحلة الثانوية من فتاة تسمى «سنية حسن»، وكان يصفها بأنها أفضل فتاة قابلها فى حياته، لذلك أعجب بها وتزوجها وأنجب منها ابنة واحدة، لكن الزواج لم يستمر كثيرًا، وانفصلا بسبب الغيرة.

قدم حسن مصطفى عددًا كبيرًا من الأعمال الخالدة، مثل أفلام «أرض النفاق» و«أخطر رجل فى العالم» مع فؤاد المهندس، و«امرأة واحدة لا تكفى» مع يسرا وأحمد زكى، و«غريب فى بيتى» مع نور الشريف وسعاد حسنى، و«الزواج على الطريقة الحديثة» مع سعاد حسنى، و«البوسطجى» مع شكرى سرحان، و«أفواه وأرانب» مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و«مرجان أحمد مرجان» مع عادل إمام، و«نصف ساعة جواز» مع رشدى أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام. توفى الفنان حسن مصطفى، فى التاسع عشر من مايو عام ٢٠١٥، بعد وعكة صحية.