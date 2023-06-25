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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل عتابه لـ"هيكل" بعد لقائه مرسى

جريدة الدستور

يحل الكاتب الكبير يوسف القعيد، الليلة ضيفا مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة إكسترا نيوز، وحديث حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

ويكشف القعيد عن شهادته على ثورة 30 يونيو وكواليس التهديدات التي تلقاها اعتصام المثقفين من الإخوان، وتفاصيل عتابه للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل على لقائه بمحمد مرسي

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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