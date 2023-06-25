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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: تمرد "فاجنر" غيّر نظرة العالم للدولة الروسية

جريدة الدستور

قال محمد فرج الله، خبير الشؤون الأوكرانية، إن تمرد قوات “فاجنر” يؤكد اعتماد الدولة الروسية في إدارة شئونها على العصابات، الأمر الذي ينفي عنها شكل الدولة، وهو ما تسبب في تغير نظرة العالم لها.

وأضاف “فرج الله” خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات فاجنر صاحبة فكرة الهجوم على أوكرانيا لنهب ثرواتها واحتلالاها.

وتابع: "عندما بدأ أحد أفراد هذه العصابة يكشف المستور وهو رئيس قوات فاجنر حدث ما حدث".

وأشار الخبير في الشأن الأوكراني، إلى تصريحات قائد قوات “فاجنر” حول العملية العسكرية، ونجاح وزير الدفاع الروسي في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بخوض الحرب.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي أقنع بوتين بالهجوم على أوكرانيا كي يحصل على نجمة لوضعها في قبره.

وأوضح أن روسيا رأ

فاجنر قوات فاجنر تمرد قوات فاجنر روسيا القاهرة الإخبارية أوكرانيا

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