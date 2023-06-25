محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الصدر بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر بالمنصورة، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، والتي تضم (قسم الاستقبال).



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكينا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى الصدر.



وأشار "المحافظ" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير القطاع الطبي من خلال تطوير المستشفيات الصحية والجامعية، وإنهاء جميع قوائم الانتظار لرفع المعاناة عن المرضى والمترددين على المستشفيات.



وقال "مختار"، إن مستشفى صدر المنصورة كان لها دور بارز أثناء أزمة كورونا، حيث كانت حائط السد الأول بالدقهلية في استقبال المرضى، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين بها على ما قدموه للمرضي أثناء هذه الفترة الصعبة التي عاشها العالم كله وليس مصر فحسب.



وأوضح "المحافظ" أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر المنصورة بلغت 60 مليون جنيه مقسمة إلى قسمي 30 مليون جنيه لأعمال الصيانة، ورفع الكفاءة للمباني من الداخل والخارج، و30 مليون جنيه للأساس الطبي والتجهيزات.



ووجه "مختار" لوكيل وزارة الصحة بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المقرر نهاية 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفى علي أكمل وجه.



وثمن "المحافظ" دور وزارة الصحة علي دعمها الكامل والمتواصل للمستشفيات الصحية بالدقهلية من خلال أعمال التطوير، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



كما عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، يعقد اجتماع موسع برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 /2024 ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة.