ما حكم ذبح الأضاحى فى الشوارع وترك مخلفاتها؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين يقول: "ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات دون تنظيف؟".

وأجابت دار الإفتاء في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لما فيه من إيذاء للناس، ونشر للأوبئة.

وتابعت أنه إذا أضيف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلَّق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد، وفاعل ذلك إنما يتخلَّق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه" (أخرجه البخاري).