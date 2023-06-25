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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسي يعلن خطة لإطلاق الروبل الرقمي في التعاملات التجارية الخارجية

الدوما الروسي
الدوما الروسي

أعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم الأحد، عن خطة إطلاق الروبل الرقمي في التعاملات التجارية.

وأكد رئيس لجنة السوق المالية في الدوما، أناتولي أكساكوف أن المفاوضات جارية مع عدة دول لاستخدامه في التعاملات التجارية الخارجية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

جاءت تصريحات أكساكوف خلال مشاركته في منتدى تشيبوكساري الاقتصادي.

وقال أكساكوف  إن الحكومة الروسية تعمل الآن بجدية على الروبل الرقمي، ولديها خطط عملية لإطلاقه بما في ذلك في السوق الخارجية.

وأشار أكساكوف إلى أن المفاوضات جارية لاستخدام الروبل الرقمي بنشاط في التعاملات التجارية الخارجية.

وأكد أكساكوف أنه لا شيء يدعو للقلق بشأن انخفاض سعر صرف الروبل، مستدركا "لست قلقا بشأن انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو، سعر الصرف في رأيي طبيعي جدا مقارنة بمعدل التضخم الحالي".

ولفت أكساكوف إلى أن الصادرات في روسيا تتجاوز الواردات بشكل كبير، وأن زيادة الصادرات على الواردات تعود للحجم الهائل لصادرات روسيا من المواد الأساسية والطاقة.

الدوما الروسي الروبل الرقمي التعاملات التجارية لجنة السوق المالية منتدى تشيبوكساري الاقتصادي صرف الروبل

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