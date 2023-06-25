مع إطلاق "100 يوم صحة".. عبدالغفار: "سنكون قريبين من كل مواطن"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”، ستجوب أنحاء الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأول من أكتوبر المقبل وعلى مدار 100 يوم متواصلة.

وأضاف “عبدالغفار” خلال المؤتمر الصحفي، لإطلاق الحملة من العاصمة الإدارية الجديدة: "سنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية"، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل وكل الجهات التابعة للصحة والسكان.

ووجه الشكر للرئيس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لتشريفة بالحضور وإطلاق الحملة وتفقد السيارات التابعة للحملة، متابعاً:" هنعمل كم كبير جداً من الإجراءات الصحية للمواطنين خلال الـ100 يوم".