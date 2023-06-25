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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتهاء من تهيئة مخيمات بعثة الحج المصرية بصعيد عرفات

حج
حج

استعدت مخيمات حجاج القرعة بصعيد عرفات الطاهر لاستقبال 10 آلاف و990 حاجًا من حجاج القرعة، حيث يتم وضع اللمسات النهائية للمخيمات قبيل بدء التصعيد لعرفات مساء غدٍ الإثنين. 
وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.
ونجحت بعثة القرعة في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات تتميز بقربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة، ومنها إلى مشعر منى.
يأتي ذلك في ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.
ويتواجد ضباط ومسئولو بعثة الحج بشكل دائم مع حجاج القرعة في فنادق الإقامة.. فيما قامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة وعصائر ومياه على الحجاج المصريين لتناولها في عرفات وخلال أيام التشريق.
وتتواجد الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية مع البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الطبية المستمرة للحجيج في فنادق الإقامة، وكذلك في المشاعر المقدسة وقت أداء المناسك.

خيمات حجاج القرعة حجاج القرعة عرفات مخيمات رئيس بعثة الحج ضيوف الرحمن

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