بث مباشر.. مدبولى يطلق حملة "100 يوم صحة" تحت رعاية الرئيس السيسى

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة “100 يوم صحة”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “١٠٠ يوم صحة”، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجارى، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركة الأجهزة المختصة، استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.