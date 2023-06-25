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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن عمق العلاقات المصرية الهندية على مدار التاريخ.

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية وراسخة عبر العصور.

وأضاف أن جميع المواد التي استخدمها القدماء المصريين في تحنيط المومياوات والحفاظ على الآثار المصرية القديمة كانت مستوردة من الهند.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الهندية إيجابية وممتدة منذ عهد الفراعنة، لافتًا إلى أن هناك تواصلا بين البلدين من النواحي الأمنية والعسكرية.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والهند تسعيان لتحقيق حرية الملاحة الدولية باعتبار أن مصر دولة حاكمة في حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وصولًا للمنتجات والسلع الهندية إلى الدول الأوروبية.

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