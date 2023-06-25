رئيس الوزراء الهندى يزور الأهرامات (صور)

احتفى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، بزيارته إلى الأهرامات رفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونشر الحساب الرسمي لرئيس وزراء الهند على "تويتر" صورا توثق زيارته إلى الأهرامات.

كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد تقدم، الأحد، بالشكر إلى حكومة وشعب مصر على تكريمه ومنحه "قلادة النيل"، مؤكدا أن هذا التكريم يدل على دفء المشاعر والمودة من المصريين تجاه الهند وشعبها.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل"، وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.