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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة قتل شاب شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

نيابة
نيابة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في واقعة قتل شاب شقيقه الأكبر وزوجته ببولاق الدكرور، للاستماع لأقوالهم.

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قتل شاب لشقيقه وزوجة شقيقه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشادة نشبت بين الشاب المتهم، 36 سنة وشقيقه الأكبر، ٥٥ سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي سدد خلالها المتهم عدة طعنات بالسكين في جسد أخيه ثم طعن الزوجة التي طالبت الجيران بالتدخل لتلحق بزوجها وفر هاربًا.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور على جثتي عامل وزوجته مصابين بعدة طعنات متفرقة بجسديهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

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