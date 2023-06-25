دبلوماسى سابق: العلاقات بين مصر والهند تاريخية وراسخة منذ 75 عامًا

علّق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيس وزراء الهند لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر والهند وكل منهما له مكانته الإقليمية القوية.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والهند تاريخية راسخة تمتد منذ 75 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر والهند تمثلان قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي أو في منطقة جنوب آسيا.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه كان لكل من مصر والهند دورًا في إنشاء حركة عدم الانحياز في ظل الاستقطابات الدولية أثناء الحرب الباردة.

وأكد أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير الماضي، لحضور احتفالات "يوم الجمهورية" تعبر عن مكانته لدى الهند.