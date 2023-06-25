"حضنته عشان تنقذه".. كواليس جريمة الغدر فى بولاق الدكرور

في منطقة ناهيا الشعبية المزدحمة، كانت دماء محمد وزوجته داليا تغرق "عتبة" منزلهما المتواضع ويقف فوق جثتيهما إسماعيل شقيق المجني عليه بعدما مزق جسده بالطعنات وأذاق زوجة أخيه من ذات الكأس عندما حاولت الدفاع عن زوجها؛ ليسقط كلاهما قتيلين بينما هرب الأخ مرتكب الجريمة.

أهالي الشارع الذي كان شاهدًا على الجريمة البشعة رووا ما حدث وأن البداية كانت شرارة خلاف بين الشقيقين عندما طلب إسماعيل المتهم من شقيقه محمد ترك المنزل الذي يقطنان به سويا والبحث عن سكن خارجه بسبب ما يتردد على ألسنة أهالي المنطقة حول زوجة شقيقه التي خرجت حديثًا من السجن بسبب اتهامها في قضية تزوير، حيث قال لشقيقه الأكبر: "مراتك بقت رد سجون وفضحتنا لازم تمشي من هنا"، وهو ما رفضه محمد، وقال لشقيقه إنه لن يغادر منزله الذي عاش به عمره كله؛ ما سبب الخلاف بين الطرفين.

وفي يوم الجريمة تفاجأ أهالي المنطقة، بالضحية يجري للخارج وهو مطعون في صدره وبطنه بسلاح أبيض، حيث سقط على بعد خطوات من منزله، وعندما كانت الزوجة تصرخ عليه، لاحقها المتهم بطعنات أيضًا نحو 3 طعنات إحداها في بطنها، وأخرى في ظهرها.

وكشفت التحريات، طبقا لأقوال شهود العيان من الجيران عن أن الخلاف بين الشقيقين بسبب زوجة الضحية "داليا"، التي خرجت حديثًا من قضاء عقوبة بالحبس 6 أشهر، وهو ما يلقى إعجابا من الأخ الأصغر، فطالب شقيقه بأخذ زوجته والرحيل عن المنزل حفاظًا على "سمعة البيت"، على حد تعبيره، لكن تصميم الأخ الكبير على البقاء في منزل والده أشعل الأمور بين الأخوين، خاصة عندما ألقت إحدى الجارات في الشارع كلمة مستفزة للشقيق الأصغر عندما نشبت بينهما مشادة كلامية فقالت له "روح أتشطر على مرات أخوك"، ما أثار غضبه وأصر على ترك شقيقه وزوجته المنزل تجنبًا للفضائح والمعايرة.

وقال أحد الجيران: "الضحية كان قاعد معايا من يومين وبيشكيلي من المشاكل مع أخوه طلبت منه يسيب البيت عشان الخلافات تنتهي، بس رفض قائلا: أنا مش هسيب بيت أبويا وأخد شقة بره".

وكشف الجار عن علاقته مع المتهم والضحية، وقال إن الذي حدث "لحظة شيطان"، قائلًا: "المتهم إسماعيل راجل معروف في المنطقة بأنه خدوم ومش بتاع مشاكل، بينما الضحية أخوه كذلك، كان راجل طيب، واللي حصل دا بسبب زوجة الضحية".

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المستشفى بوصول جثتي زوجين مصابين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وفور تلقي الإخطار، وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بالانتقال إلى مسرح الجريمة لبيان ملابسات البلاغ وسبب الجريمة.

وأشارت التحريات، بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وسط الشارع في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور، وتطور الأمر عندما أخرج الشقيق الأصغر سلاحًا أبيض، وسدد به طعنات لشقيقه الأكبر وسط صرخات الجيران والمارة، وهرعت زوجة الأخ الأكبر في محاولة لإنقاذه، حيث ألقت بجسدها بين أحضانه لمنع شقيقه من الاستمرار في ضربه، لكنه أكمل الضرب بجسد زوجة أخيه ليسقط الزوجان غارقين وسط دمائهما وفر المتهم هاربًا.

ونجحت قوة أمنية، برئاسة المقدم وليد كمال، وكيل فرقة غرب الجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بعد تتبع خط سيره وتحديد مكان هروبه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.