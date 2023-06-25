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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بأسيوط

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 8 مواطنين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على الطريق الزراعي عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان لتلقي العلاج. 

البداية بتلقي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مـأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة، دائرة المركز.

وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ونتج عن الحادث إصابة 8 مواطنين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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