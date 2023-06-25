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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا سيداروس الأسقف العام يرأس اجتماع مجمع كهنة عزبة النخل

الانبا سيداروس
الانبا سيداروس

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بحضور الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة. 

هذا واستضاف اللقاء عددًا من خدام مؤسسة Coptic Orphans، والذين قدموا تعريفًا للمؤسسة ونشاطها وخدمتها لأكثر من ١٥ ألف من أبناء الكنائس القبطية بمصر، بهدف ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.

بينما تفقد الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة فصول "القديس البابا كيرلس الرابع" للتحفيظ بمهرجان "النيروز والكرازة" التابعة للإيبارشية.

حيث زار عددًا من كنائس الإيبارشية، وحثّ الأطفال على الارتباط بفصول التحفيظ وحفظ المزامير ومبادئ الإيمان، وتم التقاط الصور التذكارية له معهم.

كما احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل بتذكاره الكنيسة القبطية، حيث صلى الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

كما شجع الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

وأخيرا صلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وتوابعها، القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وخلاله دشن عددًا من أواني خدمة المذبح وبعض الأيقونات.

وفي السياق ذاته تفقد أعمال بناء كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بميت غمر.

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