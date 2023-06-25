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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تغيرات بكنيسة السريان الأرثوذكس بعد قبول استقالة المطران صليبا

البطريرك مار إغناطيوس
البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني

تشهد الكنيسة السريانية الشقيقة، بعض التغيرات التي أعلنها بطريرك الكنيسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بعد قبول استقالة صاحب النيافة المطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن البطريرك قال خلاله: إلى جميع أبنائنا الروحيين في أبرشية جبل لبنان وطرابلس الأعزاء بعد قبول قرار استقالة صاحب النيافة المطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا الجزيل الاحترام من رعاية الأبرشية، أعلن صاحب القداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى كرسي الأبرشية شاغراً، اعتباراً من ٣٠ يونيو٢٠٢٣، وعيّن قداستُه صاحبَ النيافة المطران مار كريسوستوموس ميخائيل شمعون معتمداً بطريركياً لأبرشية جبل لبنان وطرابلس إلى حين انتخاب مطران لها.

كما عيّن قداستُه صاحبَ النيافة المطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا مستشاراً بطريركياً نظراً لخبرته الواسعة في خدمة الكنيسة والبطريركية. 

نسأل الرب يسوع أن يديم نيافة المطران جورج صليبا ويكافئه على أتعابه الجمّة في خدمة الكنيسة والأبرشية، وأن يبارك الخدمة الجديدة الموكَلة إلى نيافة المطران ميخائيل شمعون ويوفّقه فيها لما فيه خير أبرشية جبل لبنان وطرابلس.

وكان قد استقبل قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني أنطوان اللحام، موفدًا من قبل سعادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيديرسون، وذلك في المقرّ البطريركي في العطشانة. 

نقل اللحام لقداسته تحيات المبعوث الأممي وناقش مع قداسته الأوضاع الراهنة والتطوّرات في سورية والمنطقة.

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