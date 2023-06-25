الأنبا يؤانس يسيم مجموعة كهنة جدد فى أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، القداس الإلهي، صباح اليوم، بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، حيث قام بسيامة عدد من الكهنة لخدمة شعب الإيبارشية.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث عن الكهنة، في كتابه الكهنوت، إن الكهنوت دعوة واختيار ومسحة، وهذه الدعوة واضحة تمامًا في كلا العهدين القديم والحديث بمبدأ هام أعلنه القديس بولس الرسول في "لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه، بل المدعو من الله كما هرون". ومادامت هناك دعوة، إذن العمل ليس للكل.

وإذا تتبعنا التدبير الإلهي في موضوع الكهنوت منذ البدء، من العهد القديم، سنرى أن الخطة الإلهية هي هي في العهدين لم تتغير. الله "هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد"، "ليس عنده تغيير ولا ظل دوران". بل أن السيد المسيح انتقد الأمور التي "لم تكن منذ البدء" مما يدل على محبة الله لهذا الذي كان منذ البدء.