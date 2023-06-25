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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى زكريّا وأليصابات والدا يوحنّا المعمدان

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى زكريّا وأليصابات والدا يوحنّا المعمدان، وقد وصفهما القديس لوقا بقوله: "كانا كلاهما بارَّين امام الله، سائرَين في جميع وصايا الرب وأحكامه بغير عيب".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كان الرُّسل أوّل مَن شاهدوا الربّ يسوع معلّقًا على الصليب، فبكوا موته، ثمّ انتابهم هلع شديد من هالة قيامته، ولكن سرعان ما غمرتهم محبّة شديدة إثر تجلّي قوّته، فلم يتردّدوا ولو للحظة بأن يهرقوا دماءهم ليشهدوا للحقّ الذي رأوه بأمّ أعينهم.

فكّروا يا إخوتي، بما طُلب من الرُّسل: أن يذهبوا إلى أقاصي الأرض ليبشّروا بأنّ رجلاً ميتًا قد قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات، وأن يتعرّضوا لشتّى أنواع العذابات إثر شهادتهم للحقيقة أمام عالم لا يكترث للحقّ: الحرمان، والنفي، والتكبيل بالسلاسل، والتعذيب الجسدي، والحرق، والتعرّض لهجوم الحيوانات الشرسة، والصلب، وأخيرًا الموت. هل كان هذا كلّه في سبيل المجهول؟

هل مات بطرس لمجده الخاصّ؟ وهل بشّر لمنفعته الخاصّة؟ مات هو، ليُمجّد شخص آخر. قُتل هو، فَعَبَدَ الناس آخر. وحدها شعلة المحبّة المتّقدة والإيمان بالحقيقة قادرة أن تشرح جرأة بهذا الحجم! مَن بشّروا به قد رأوه، فنحن لا نموت في سبيل حقيقة لسنا متأكّدين منها. أو هل كان عليهم نفي ما رأوه؟ ولكنّهم لم ينفوا: فقد بشّروا بهذا المائت وهم يعرفون بأنّه حيّ أبدًا، وعرفوا في سبيل أيّ حياة يزهدون بحياة الأرض، وفي سبيل أي سعادة يتحمّلون العذابات العابرة، ومن أجل أي مكافأة لا يكترثون بهول المعاناة. يا لهذا الإيمان، فهو أكبر من العالم بأسره!

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