عجوز ينصب على شخص ويبيع له أرضا ليست ملكه بسوهاج

قام عجوز بمركز المراغة شمال سوهاج بالنصب على شخص وباع له قطعة أرض نظير مبلغ 200 ألف جنيه وتبين أن الأرض ليست ملكه وعندما طالبه برد المبلغ رفض.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط العجوز المتهم وبمواجهته بالواقعة اعترف وتعهد برد المبلغ للمبلغ.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغا من المدعو عرفات ف ع ا 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة يتضرر من المدعو محمد ح ا ح 74 سنة بقيامه بالنصب عليه وقيامه بأن ادعى بملكيته قطعة أرض على خلاف الحقيقة وباعها له مقابل مبلغ 200 ألف جنيه وفوجئ بأن الأرض ليست ملكه و مملوكه لآخرين وطالبه برد المبلغ الا أنه رفض وبضبط المتهم اعترف وتعهد برد المبلغ الشاكى.