تفاصيل مناظرة النيابة لجثة عامل قتله حداد بالساحل

كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة عامل لقي مصرعه على يد حداد بسبب خلافات مالية بينهما، عن أن المجني عليه في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه وتوفي نتيجة إصابته بنزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة ، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم ، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي وقيام المتهم بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.