أسرة كنيسة مار جرجس للكاثوليك تنظم يومًا تكوينيًا فى الجيزة

نظّمت كنيسة مار جرجس، بالجيزة، برعاية القمُّص ميلاد موسى، راعي الكنيسة، يومًا كتابيًّا تكوينيًّا، لاجتماع الأسرة بالكنيسة، وذلك بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة.

كان موضوع التّكوين سفر راعوث، حيث قام بالتكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

من جهة أخرى، تحت شعار "Yalla Share"، اختتمت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الصغيرة)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسئول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب دانيال حنا، والأب بطرس يوسف، أعقبها بعض الترانيم الروحية، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية المتنوعة.