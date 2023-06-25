برلمانية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعزز العلاقات بين البلدين

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والهند، وتدفع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، مشيرة في تصريحات صحفية لها إلى أهمية مكانة مصر كشريك إقليمى ودولى للهند.

وأشارت "نبيه" فى بيان صحفى لها إلى أن العلاقات بين مصر والهند توطدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس السيسي للهند كضيف شرف فى احتفالات عيد الجمهورية هذا العام، التى أسفرت عن ترقية الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أن العلاقات بين مصر والهند تاريخية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث هناك أزمة اقتصادية عالمية، وبالتالي فإن مثل تلك الزيارات تعزز من زيادة الاستثمارات، وتزيد من معدلات التبادل التجاري، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية– الهندية شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الهند تعد شريكًا تجاريًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، ويعمل نحو 50 شركة هندية فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن الزيارة تناقش زيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر.