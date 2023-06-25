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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أرفع الأوسمة المصرية.. السيسى يقلِّد رئيس وزراء الهند بـ"قلادة النيل"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر الاتحادية اليوم الأحد، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وقلّد الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الهندي، بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنًا وقدرًا.

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