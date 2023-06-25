احتفالا بصوم الرسل.. الاصوام فى الكنيسة درجات متفاوتة وأكلات ممنوعة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بفترة صوم الرسل، التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، مستغرقة 37 يوما متصلة.

- شكل الصوم لدى المسيحيين

والأصوام في الكنيسة لها شكل يلتزم به الصائم حتى يتقبل صلاته، وشرحه لـ "الدستور" الاب فيلبس ماهر، أستاذ مادة الطقوس الكنسية، في معاهد تأهيل وإعداد الخُدام، والذي قال إن الصوم المسيحي يبدأ بالانقطاع عن المأكل والمشرب وكذلك العلاقات الحميمة والتدخين في حالة المدخنين، بدء من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح أستاذ مادة الطقوس الكنسية أن البابا الراحل شنودة الثالث كان قد لفت الأنظار في كتابه الشهير «روحانية الصوم» إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن الصوم دون انقطاع يجعل الصائم ليس صائما بل شخصًا نباتيًا، يستيقظ صباحا يتناول وجبة الفطور بشكل طبيعي كأي فردًا أخرًا ولكنه يعتمد على المأكولات ذات الطابع النباتي، لذا لا يعد شخصا صائما بل يعد شخصا نباتيا.

وأكد "ماهر" أن المغزى من الانقطاع عن المأكل والمشرب لفترة معينة هو ترويض الجسد، حيث ان الجسد لطالما حارب الروح وسعى لارتكاب الشهوات مثل الانتقام والبغضة والنميمة والإدانة غيرها، إلا أنه في حالة الخمول والوهن لا طاقة له على أن يرتكب الخطية، وهو ما يحرص الصائم على استكماله عقب الإفطار.

- أكلات ما بعد الإفطار

وأوضح "ماهر" أن الفكرة في الاعتماد على المأكولات النباتية في الإفطار دون التطرق إلى الأكلات الحيوانية هو كميات الطاقة والسعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسد، فالصوم هو حالة عامة يدخل إليها الصائم ولا ينقطع عنها بتناوله وجبة الإفطار، بل هو يأكل ليقوت جسده لئلا تخور قواه وليس ليعوض ما فاته من سعراته فيزداد تجبرا.

لذا يأكل الصائم مأكولات يستكمل معها حالة الورع والهدوء التي بدأها بانقطاعه عن المأكل والمشرب، بينما تسمح الكنيسة في بعض الاصوام ذات الدرجة الثانية بتناول المأكولات البحرية مع التوصية بمراعاة الحالة الروحية للصائم، وذلك لئلا تخور طاقة الصائم، لاسيما وان عدد أيام الصوم في السنة تصل الى 217 يوما ، فإذا امتنع الصائمون عن عدد كبير من مصادر البروتين كل تلك الفترة فقد تخور قواهم.

- درجات الصوم

من جهته قال شريف برسوم، الباحث المتخصص في الطقس الكنسي لـ "الدستور" ان الكنيسة قسمت أصوامها الى درجتين الدرجة الاولى هي الأصوام الأكثر زهدا ونسكا وهي ايام الاربعاء والجمعة التي يصومهما المسيحيين طيلة العام إلا في فترة الخماسين المقدسة، فالأربعاء تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي وتآمره على المسيح والجمعة يوم الصلب، وأيضا ايام البرامون وهي الايام السالفة للاعياد مباشرة، وكذلك الصوم الكبير البالغة مدته 55 يوما، وهو أطول اصوام الاقباط، والذي ياتي بعده مباشرة عيد القيامة المجيد، وايضا صوم اهل نينوى والمعروف خطئًا بصصوم يونان.

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ليستغرق 43 يوما منتهيا باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وايضا صوم السيد العذراء الذي يبدا يوم 7 من شهر اغسطس منتهيا يوم 21 من نفس الشهر، بالاضافة الى صوم الرسل الحالي وهو ذو مدة متغيرة وغير ثابتة، ويبدا في اليوم التالي لعيد العنصرة او عيد حلول الروح القدس وحتى احتفالات الكنيسة بذكرى استشهاد القديسان بطرس وبولس يوم 12 من شهر يوليو.