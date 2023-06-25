إصابة 4 فى تصادم 4 سيارات بمنشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم قبل مطلع كوبري الإقليمي قبل مطلع الارتداد اتجاه إسكندرية، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين عقب كوبري الإقليمي قبل مطلع الارتداد اتجاه إسكندرية.

على الفور، أمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، المقدم أحمد عكاشة، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبيّن تصادم 4 سيارات نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة نقل أثناء صعوده كوبري الارتداد، ما أدى لانحداره على الرصيف البطئ وانحرافه عليه وانقلابها وفوجئ به قائد السيارة الثانية، ما أدى لتوقفه فجأة واصطدام سيارتين به.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي 4 سيارات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.