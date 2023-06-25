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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة موقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، وتبين أن سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، انحرفت عن الطريق، مما أسفر عن تعرضها للانقلاب، وإصابة مستقليها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى البدرشين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 13 شخصا ونقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

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