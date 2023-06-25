شاب ينهى حياة شقيقه وزوجته فى بولاق الدكرور

تعالت صرخاتها وسط الشارع، وهي تنظر إلى الدماء التي تتفجر من جسد رفيق عمرها، وتشاهد طعنات الغدر الموجهة له من شقيقه. ألقت بجسدها عليه في محاولة بائسة لإنقاذه، فنالت مصيره. واختلطت دماؤها بدماء زوجها، ليفارقا الحياة سويًا. مشهد مأساوي شهدته منطقة بولاق الدكرور، عندما تشاجر شاب مع شقيقه، وتطور الأمر إلى جريمة بشعة أمام المارة والجيران، حيث قام الشاب بقتل شقيقه وزوجة أخيه.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المستشفى بوصول جثتي زوجين مصابين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد. وفور تلقي الإخطار، وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، بالانتقال إلى مسرح الجريمة لبيان ملابسات البلاغ وسبب الجريمة.

وأشارت التحريات، بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وسط الشارع في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور، وتطور الأمر عندما أخرج الشقيق الأصغر سلاحًا أبيض، وسدد به طعنات لشقيقه الأكبر وسط صرخات الجيران والمارة، وهرعت زوجة الأخ الأكبر في محاولة لإنقاذه، حيث ألقت بجسدها بين أحضانه لمنع شقيقه من الاستمرار في ضربه لكنه أكمل الضرب بجسد زوجة أخيه ليسقط الزوجان غارقين وسط دمائهما وفر المتهم هاربًا.

ونجحت قوة أمنية، برئاسة المقدم وليد كمال، وكيل فرقة غرب الجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بعد تتبع خط سيره وتحديد مكان هروبه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.