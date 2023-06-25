حزب المؤتمر يشيد بلقاءات وزيارات الرئيس السيسى الخارجية خلال الفترة الماضية

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تحرص على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية والدولية، وذلك من خلال سياسة خارجية نشطة ومتنوعة، فقد شهدت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم، حيث تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها مع دول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف حزب المؤتمر، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية في بداية يونيو 2023، بدأت بزيارة ثلاث دول هي: أنجولا وزامبيا وموزمبيق، استعدادًا لتطوير التعاون بشكل أكبر، كما التقى رؤساء دول أخرى مثل موريتانيا والعراق.

وأشار الحزب، إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى المهم في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عقدت في باريس في يونيو 2023، حيث شارك في تعزيز المبادرات الدولية لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وذلك لتخطي التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الحزب فى بيانه، أن لقاء السيسي مع رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، والذى تبادل فيه الرئيسان وجهات نظرهما حول قضايا إقليمية ودولية، وتطورات المشهد في منطقة شرق المتوسط، يؤكد ذلك على دور مصر المحورى فى استقرار المنطقة.

كما أشاد الحزب بلقاء الرئيس مع نظيره الجنوب إفريقي، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، حيث جاء لقاؤه بالرئيس الجنوب إفريقي والذي يهدف لاستعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلًا عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وكان هناك أيضًا لقاء مع الرئيس الكيني ويليام روتو.

وتابع: أما عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، فجاء لتأكيد قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، حيث ناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات، وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراته.

وشدد الحزب على أن دور مصر الإقليمى والدولى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح دورًا رئيسيًا ومحوريًا، نظرًا لما تمثله مصر من نموذج للدولة القوية الرشيدة، التي تتعامل مع كافة الدول بمرونة وود، وتكسب كل يوم أرضًا جديدة وأصدقاء وشركاء دوليين جددًا.