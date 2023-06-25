اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كان من بينها التالي.

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1860 قضية متنوعة.

في حين أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 15680 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط تعاقد.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 208 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

كما نفذت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أسفرت عن ضبط 125 قضايا متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص)، وهذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.