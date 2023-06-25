إصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

أُصيبت سيدتين بينهما مسنة إثر تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على طريق الإسكندرية الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء سير سيارتين أعلى الطريق، اختلت عجلة القيادة من أحدهم مما تسبب في انحرافه واصطدام سيارة ملاكي تستقلها طبيبة ومسنة وسيارة ميكروباص ونتج عنها إصابتهما، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.