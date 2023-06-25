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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

76644 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما ضبطت قوات الأمن 13 دراجة نارية مخالفة، و908 مخالفات السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائي، و16 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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