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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى للمحاكمة

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق إحالة شخص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم الجريمة.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات الشرطة إلى قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم قام بوضع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت الأموال بـ75 مليون جنيه تقريبا.

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