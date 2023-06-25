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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بجريمة قتل فى إمبابة

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم عاطلًا لإدانته بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة إمبابة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ح»، ووجّهت له أنّه في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه «ف. ر» عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أنّ المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وانتهت بتسديد الأول طعنة نافذة للأخير أردته غارقًا في دمائه مفارقًا للحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أنّ المتهم أحرز وحاز سلاحًا أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة التي تسمح له بحمله، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

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