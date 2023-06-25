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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالشروع في قتل جاره بالبدرشين

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاملا لإدانته بالشروع في قتل جاره في منطقة البدرشين بسبب خلافات الجيرة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «ع. ف»، أنّه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم البدرشين بمحافظة الجيزة، شرع المتهم في قتل المجني عليه «م. س» بسبب خلافات الجيرة بينهما، وذلك باستخدام سلاح ناري على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم صوب تجاه المجني عليه السلاح الناري الذي كان بحوزته وأطلق عليه النيران ما أسفر عن إصابته ولكن لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليه للعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة التي تسمح له بحمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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