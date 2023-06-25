حريق شقة فى العجوزة دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقًا شب داخل شقة سكنية بالعجوزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بميت عقبة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه، تنسيقًا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 14 شارع التمساح وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة دون إصابات.