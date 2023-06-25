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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر فى تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

اسعاف
اسعاف

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوي، وعلى الفور انتقلت رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي بمحور المشير طنطاوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات بسبب الحادث، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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