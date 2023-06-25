زيارات كاثوليكية لتهنئة قيادات البحر الأحمر بعيد الأضحى

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، هنأ سيادة اللواء محيي سلامة، مدير أمن محافظة البحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والسيد النقيب رفيق متى.

وباسم أسرة الإيبارشية، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل إلى سيادة اللواء، والجهات الأمنية، خالص التهاني القلبية، بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره، لما تقوم به الجهات الأمنية، وعلى رأسها مديرية الأمن من الجهد الكبير، والتضحيات، من أجل تهيئة أجواء آمنة لجميع ضيوف البحر الأحمر من المصريين، والأجانب.

ومن جانبه، عبر مدير أمن محافظة البحر الأحمر، عن سعادته الكبيرة، بهذا اللقاء، شاكرًا التهنئة الطيبة، ومشاعر المحبة الأخوية، التي تتجلى في مناسباتنا المختلفة.

كما ذكرت صفحة الكنيسة اليوم أيضا، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قام بتهنئة سيادة اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة سفاجا، بعيد الأضحى المبارك.

وباسم أسرة الإيبارشية، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل إلى سيادة اللواء، خالص التهاني القلبية، بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره لجميع المجهودات المبذولة، من أجل تنمية، وازدهار المدينة، وتسهيل احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس مدينة سفاجا، عن ترحيبه، وخالص شكره بهذه الزيارة، التي تعكس روابط المحبة الأخوية بين جموع المصريين.