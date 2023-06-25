أحمد مجاهد لـ "الشاهد": الدين عقيدة واحتياج وهوى شخصى لدى المصريين

قال الدكتور أحمد مجاهد، إن الدين هو عقيدة واحتياج وهوى شخصي لدى المصريين، لابد أن نعرف مجتمعاتنا، لافتاً إلى أن هناك بعض التيارات التي تتبنى الفكر المستنير تتخيل أنه لا بد من إبعاد الدين عن حياة المصريين، لكن لا يجب أن يتم التفكير بهذا الشكل.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك تيارات تريد إقحام الدين وتيارات أخرى تريد فصل الدين لافتاً إلى أن النتيجة ستكون واحدة لدى الإثنين، متابعًا: "نحن في حاجة إلى صحيح الديي، أي واضح الدين وبسيطه، وما يدخل في العقائد والعبادات والتعامل الإنساني الرفيع بين البشر ، وأن الدين بين العبد وربه، وأن أنظر لما أفعله أنا وليس أن أنظر لما يفعله جاري".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.